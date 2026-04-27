Kammermusikgipfel

»Zum Niederknien schön« urteilte das Publikum nach dem ersten Auftritt der jungen Musizierenden aus der britischen YCAT-Förderung im Februar 2025.

Die Spielfreude und Leidenschaft und die Lust am Entdecken alter und neuer Kammermusik-Höhepunkte hat uns inspiriert, Nägel mit Köpfen und aus dem singulären Konzert eine mehrjährige Kooperation zu machen: eine ganze Woche lang proben, spielen und lernen die jungen Menschen in Weikersheim und teilen ihre Musik mit hulen und bei ausgewählten Konzerten. Ob das in der TauberPhilharmonie bereits bekannte Quatuor Agate oder ausgewählte Solistinnen: lustvoll musizieren sich die Ausnahmetalente durch spätromantische Kammerkonzerte von Ernest Chausson, Wagner-Vorspieleund jüdische Melodien – und alles gipfelt in einer glückstrunkenen Strauss’schen Kaiserwalzer-Bearbeitung von Arnold Schönberg. Bühne frei für die Stars von morgen – natürlich in Weikersheim!

Künstlerinnen und Künstler von YCAT (UK)

Quatuor Agate

Hana Chang, Violine

Jonathan Leibovitz, Klarinette

Jean-Sélim Abdelmoula, Klavier

Werke von Wagner, Ravel, Chausson und Strauss