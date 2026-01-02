Kammermusiktage - Poetica

Poetica

Die Fantasiestücke von Robert Schumann eröffnen die Neckarsulmer Kammermusiktage mit weichem Ton, leichtem Puls und feurigem Ausklang. Die drei Romanzen vertiefen diese Stimmung mit schlichtem, innigem Charakter und ruhigem Atem. Nach der Pause erzählen die sogenannten „Märchenbilder“ in vier kontrastreichen Sätzen von lebhaften Szenen bis zu stiller Melancholie. Mit der Dichterliebe von Heinrich Heine schließt der Abend: ein Liedzyklus voller poetischer Stimmungen, feiner Farben und emotionaler Zwischentöne.

Alle Stücke von Robert Schumann (1810 – 1856)

FANTASIESTÜCKE OP. 73

Zart und mit Ausdruck • Lebhaft leicht • Rasch und mit Feuer

ROMANZEN OP. 94

Nicht schnell • Einfach, innig • Nicht schnell

FÜNF STÜCKE IM VOLKSTON FÜR VIOLONCELLO UND KLAVIER, OP. 102

Mit Humor • Langsam • Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen •

Nicht zu rasch • Stark und markiert

–– PAUSE ––

MÄRCHENBILDER OP. 113

Nicht schnell • Lebhaft • Rasch • Langsam, mit melancholischem Ausdruck

DICHTERLIEBE OP. 48

Zyklus von 16 romantischen Kunstliedern nach Gedichten von Heinrich Heine

Ausführende: Claudio Bohórquez, Péter Nagy