Kammermusiktage - Klage & Leidenschaft

Klage & Leidenschaft
Der Abend spannt einen Bogen von der eleganten, gesanglichen Linienführung bei Josef Mysliveček über Osvaldo Golijovs schwebende, fast meditative Klangwelt bis hin zu kraftvoller Rhythmik im Scherzo von Thomas Friberg. Krzysztof Pendereckis Klarinettenquartett bringt Spannung und scharfe Kontraste ins Programm.
Nach der Pause mündet alles in Johannes Brahms’ Klavierquintett: dicht, leidenschaftlich und zugleich von großer lyrischer Ruhe geprägt.
Josef Mysliveček (1737 – 1781)
TRIO FÜR VIOLINE, VIOLONCELLO
UND KONTRABASS
Allegro • Andante grazioso • Presto
Osvaldo Golijov (* 1960)
MARIEL FÜR CELLO UND MARIMBA
(1999/2008)
Thomas Friberg (* 1962)
SCHERZO FÜR MARIMBA UND
KONTRABASS
Krzysztof Penderecki (1933 – 2020)
KLARINETTENQUARTETT
Notturno. Adagio • Scherzo. Vivacissimo • Serenade. Tempo di Valse •
Abschied. Larghetto
–– PAUSE ––
Johannes Brahms (1833 – 1897)
KLAVIERQUINTETT OP. 34
Allegro non troppo • Andante, un
poco Adagio • Scherzo. Allegro •
Finale. Poco sostenuto • Allegro non
troppo • Presto, non troppo
Ausführende:
Daishin Kashimoto, Oscar Bohórquez, Gareth Lubbe, Claudio Bohórquez, Nabil Shehata, Ria Ideta, Paul Meyer, Éric Le Sage
