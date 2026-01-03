Kammermusiktage - Klage & Leidenschaft

Städtische Musikschule Neckarsulm Neuenstädterstraße 27, 74172 Neckarsulm

Klage & Leidenschaft

Der Abend spannt einen Bogen von der eleganten, gesanglichen Linienführung bei Josef Mysliveček über Osvaldo Golijovs schwebende, fast meditative Klangwelt bis hin zu kraftvoller Rhythmik im Scherzo von Thomas Friberg. Krzysztof Pendereckis Klarinettenquartett bringt Spannung und scharfe Kontraste ins Programm.

Nach der Pause mündet alles in Johannes Brahms’ Klavierquintett: dicht, leidenschaftlich und zugleich von großer lyrischer Ruhe geprägt.

Josef Mysliveček (1737 – 1781)

TRIO FÜR VIOLINE, VIOLONCELLO

UND KONTRABASS

Allegro • Andante grazioso • Presto

Osvaldo Golijov (* 1960)

MARIEL FÜR CELLO UND MARIMBA

(1999/2008)

Thomas Friberg (* 1962)

SCHERZO FÜR MARIMBA UND

KONTRABASS

Krzysztof Penderecki (1933 – 2020)

KLARINETTENQUARTETT

Notturno. Adagio • Scherzo. Vivacissimo • Serenade. Tempo di Valse •

Abschied. Larghetto

–– PAUSE ––

Johannes Brahms (1833 – 1897)

KLAVIERQUINTETT OP. 34

Allegro non troppo • Andante, un

poco Adagio • Scherzo. Allegro •

Finale. Poco sostenuto • Allegro non

troppo • Presto, non troppo

Ausführende:

Daishin Kashimoto, Oscar Bohórquez, Gareth Lubbe, Claudio Bohórquez, Nabil Shehata, Ria Ideta, Paul Meyer, Éric Le Sage

Info

