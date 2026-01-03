Kammermusiktage - Lyrik & Liebe

Lyrik & Liebe

Robert Fuchs’ Klarinettenquintett beginnt mit lyrischer Geschmeidigkeit und besticht mit geschlossener Form. In Gershwins „Porgy and Bess“ öffnet sich der Klangraum zu jazznahen Rhythmen, synkopierter Energie und weit gespannten Melodiebögen. Nach der Pause verdichtet Robert Schumanns Klavierquintett die musikalische Sprache zu leidenschaftlicher Dramatik und innigem, kammermusikalischem Austausch.

Robert Fuchs (1847 – 1927)

KLARINETTENQUINTETT OP. 102

Allegro molto moderato • Allegro scherzando •

Andante sostenuto • Allegretto grazioso

George Gershwin (1898 – 1937)

PORGY AND BESS

–– PAUSE ––

Robert Schumann (1810 – 1856)

KLAVIERQUINTETT OP. 44

Allegro brillante • In Modo d’una Marcia. Un poco largamente •

Scherzo. Molto vivace • Allegro ma non troppo

Ausführende:

Daishin Kashimoto, Oscar Bohórquez, Gareth Lubbe, Claudio Bohórquez, Nabil Shehata, Ria Ideta, Paul Meyer, Éric Le Sage