Kammermusiktage - Sturm & Drang

Sturm & Drang
Alessandro Rolla eröffnet mit einem Duett voller kantabler Linien und feiner Abstimmung zwischen Violine und Violoncello, geprägt von klassischer Eleganz und tänzerischer Leichtigkeit. Rossinis Duett für Violoncello und Kontrabass bringt überraschende Beweglichkeit in die tiefen Register, mit spielerischem Witz und opernhafter Geste. Mozarts Duo führt die Stimmen in ein feinsinniges Gleichgewicht, geprägt von Klarheit, formaler Schönheit und lebendigem Wechselspiel. Schuberts „Quartettsatz“ beschließt den Abend mit eruptiver Energie und nervöser Unruhe.
Alessandro Rolla (1757 – 1841)
DUETT FÜR VIOLINE UND VIOLONCELLO B-DUR
Allegro • Andantino • Polonese
Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
DUETT FÜR VIOLONCELLO UND KONTRABASS
Allegro • Andante molto • Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1792)
DUO FÜR VIOLINE UND VIOLA NR. 1, KV 423
Allegro • Adagio • Rondeau. Allegro
Franz Schubert (1797 – 1828)
QUARTETTSATZ C-MOLL, D. 703
Allegro assai • Andante
Ausführende:
Daishin Kashimoto, Oscar Bohórquez, Gareth Lubbe, Claudio Bohórquez, Nabil Shehata
Info
