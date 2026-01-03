Kammermusiktage - Sturm & Drang

Städtische Musikschule Neckarsulm

Sturm & Drang

Alessandro Rolla eröffnet mit einem Duett voller kantabler Linien und feiner Abstimmung zwischen Violine und Violoncello, geprägt von klassischer Eleganz und tänzerischer Leichtigkeit. Rossinis Duett für Violoncello und Kontrabass bringt überraschende Beweglichkeit in die tiefen Register, mit spielerischem Witz und opernhafter Geste. Mozarts Duo führt die Stimmen in ein feinsinniges Gleichgewicht, geprägt von Klarheit, formaler Schönheit und lebendigem Wechselspiel. Schuberts „Quartettsatz“ beschließt den Abend mit eruptiver Energie und nervöser Unruhe.

Alessandro Rolla (1757 – 1841)

DUETT FÜR VIOLINE UND VIOLONCELLO B-DUR

Allegro • Andantino • Polonese

Gioacchino Rossini (1792 – 1868)

DUETT FÜR VIOLONCELLO UND KONTRABASS

Allegro • Andante molto • Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1792)

DUO FÜR VIOLINE UND VIOLA NR. 1, KV 423

Allegro • Adagio • Rondeau. Allegro

Franz Schubert (1797 – 1828)

QUARTETTSATZ C-MOLL, D. 703

Allegro assai • Andante

Ausführende:

Daishin Kashimoto, Oscar Bohórquez, Gareth Lubbe, Claudio Bohórquez, Nabil Shehata

Info

