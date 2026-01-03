Kammermusiktage - Schwanengesang

Schwanengesang

Kodálys Serenade eröffnet das Konzert mit erdigen, folkloristisch geprägten Motiven und rhythmischer Vitalität. De Fallas „Suite populaire espagnole“ in der Bearbeitung von Tobias Kassung entfaltet klare, gitarrennahe Texturen, tänzerische Akzente und mediterrane Wärme. Nach der Pause spannt Schuberts großes C-Dur-Quintett einen weiten Bogen zwischen existenzieller Innigkeit und strahlender Gelassenheit.

Zoltan Kodály (1882 – 1967)

SERENADE FÜR STREICHTRIO

Allegramente: Sostenuto ma non troppo • Lento ma non troppo • Vivo

Manuel de Falla (1876 – 1946)

SUITE POPULAIRE ESPAGNOLE

BEARBEITUNG: TOBIAS KASSUNG

El pano moruno • Nana (Wiegenlied) • Canción • Polo • Asturiana • Jota

–– PAUSE ––

Franz Schubert (1797 – 1828)

STREICHQUINTETT C-DUR, D. 956

Allegro ma non troppo • Adagio • Scherzo: Presto,

Trio: Andante sostenuto • Allegretto

Ausführende:

Daishin Kashimoto, Oscar Bohórquez, Gareth Lubbe, Claudio Bohórquez, Nabil Shehata, Ria Ideta