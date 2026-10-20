Kammerorchester Balingen e. V.

Konzert mit Joscha Kremsler (Klarinette), Maj Bommas (Viola), Sophie Rauch (Violine) und dem Balinger Kammerorchester unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno.

Die drei jungen Ausnahmetalente aus Baden-Württemberg gehören einer Generation hochbegabter Musiker:innen an, die bereits früh nationale Erfolge feiern konnten. Sie studieren an renommierten Musikhochschulen.

Das Programm vereint drei Meisterwerke der Romantik und spannt einen Bogen von lyrischer Eleganz bis zu sinfonischer Dramatik. Besonders reizvoll ist dabei die Gegenüberstellung unterschiedlicher Klangwelten: fein abgestimmte kammermusikalische Passagen treffen auf virtuose Solomomente und große orchestrale Ausdruckskraft. So entsteht ein abwechslungsreicher Konzertabend voller musikalischer Leidenschaft, klanglicher Farben und romantischer Intensität.