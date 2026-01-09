Kammerorchester Balingen

Sinfoniekonzert unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno.

Den 250. Geburtstag des bedeutenden Schriftstellers und Komponisten Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nimmt das Orchester zum Anlass, die Romantik in all ihren Facetten erlebbar zu machen. Eröffnet wird der Abend mit der bezaubernden Ouvertüre zu E. T. A. Hoffmanns „Undine", gefolgt vom kraftvollen Klavierkonzert a-moll, op. 16 von Edvard Grieg, das mit Leidenschaft und technischer Brillanz die Emotionen der Seele anspricht. Nach der Pause entführt die Suite aus „Pelléas et Mélisande" von Gabriel Fauré in eine Welt voller melodischer Poesie. Den Abschluss bildet Frederick Delius zugleich spätromantisches wie impressionistisches Stück „The Walk to the Paradise Garden“, das in eine träumerische Klangwelt führt.