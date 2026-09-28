Kammerorchester Basel + Hewitt

Raus aus dem Niveaulimbo und hin zu den zwei vielleicht größten Musikgenies überhaupt:

wenn das Kammerorchester Basel und die kanadische Weltklasse‐Pianistin Angela Hewitt ihre Reise von Johann Sebastian Bach bis Wolfgang Amadeus Mozart starten, sollten Sie als Publikum mit dabei sein! Von kunstvollem Kontrapunkt über stilbildende Sinfonik von Bach‐Sohn Carl Philipp Emanuel bis hin zum berühmten »Jeunehomme«‐Konzert von Mozart hören Sie, warum Hewitt unter anderem die Bach‐Medaille der Stadt Leipzig oder die Wigmore Gold Medal erhalten hat und das Kammerorchester zu den Führenden in Europa gehört. Und im Zusammenklang mit dem großartigen Fazioli‐Flügel strahlt die Akustik der TauberPhilharmonie besonders schön.

Mozart und die Bach-Familie

Kammerorchester Basel

Baptiste Lopez Violine und Leitung

Angela Hewitt Klavier und Leitung (Klavierkonzerte)