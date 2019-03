Bernhard Romberg: Ouverture für großes OrchesterLouis Farrenc: Nonetto in Es-Dur Gabriel Faure: Masques et Bergamasques Luigi Cherubini: Sinfonia in D-Dur

Das Kammerorchester “collegium artium” formierte sich im Jahre 2008 als freies Orchester. Es besteht aus einer Mischung von Profis und musikerfahrenen Laien. Seit 2016 ist Stefan Schomaker der ständige Leiter für die reinen Orchesterprojekte. Das Orchester bestreitet pro Jahr zwei reine Orchesterprojekte mit jeweils drei Konzerten. Solisten für Solokonzerte werden gerne aus den eigenen Reihen gestellt. Leitung: Stefan Schomaker