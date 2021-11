„Es ist eine Gottesgabe, Leute so zum Lachen zu bringen“, sagte einst ein ergriffener Zuhörer. Petra Binder und Doris Reichenauer alias „Dui do on de Sell“ (hochdeutsch: "Die Eine und die Andere") haben in den letzten Jahren die Spitze des süddeutschen Kabaretts im Sturm erobert. Bei regelmäßig ausverkauften Veranstaltungen und diversen ARD- und SWRSendungen lässt das beliebte Kabarett-Duo sein Publikum „brüllen“ vor Lachen. Charmant, ehrlich und grandios authentisch durchqueren die beiden VollblutKabarettistinnen den alltäglichen Wahnsinn, der mit einer gehörigen Portion Sarkasmus und Selbstironie wohl in jedem Gast eigene Erinnerungen weckt. Die temperamentvollen und wortgewaltigen Powerfrauen karikieren den süddeutschen Feingeist überspitzt und schlagfertig. Weder das Publikum noch sie selbst bleiben hierbei verschont. Natürlich bleibt die Gürtellinie die Grenze des guten Geschmacks. „Dui do on de Sell“ spielen sich mit unvergleichbarem Humor und natürlicher Fröhlichkeit, generationsübergreifend in die Herzen des Publikums - 100 Prozent unverfälscht und mit 100 Prozent Lachgarantie!

