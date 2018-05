Samstag 14. Juli 2018

Kammerphilharmonie der Universität Stuttgart

Mit der bedeutenden Konzertouvertüre "Hamlet" nach Shakespeares Drama um den dänischen Prinzen, von Niels W. Gade, beginnt die Kammerphilharmonie der Universität Stuttgart, unter der Leitung von Johannes Zimmermann, ihr Sommerkonzert. Danach erinnert sich in einer Tondichtung der norwegische Komponist Frans Berwald in "Minnen från norska fjällen" an die norwegischen Alpen. Nach der Pause erklingt ein spätromantisches Werk, die 1902 in Kopenhagen uraufgeführte 2.Sinfonie "Die vier Temperamente", des dänischen Komponisten Carl Nielsen.

19:30 Uhr, Häussler Bürgerforum Rudi-Häussler-Saal, Stuttgart-Vaihingen

14.Juli 2018, 19:30 Uhr

Kammerphilharmonie der Universität Stuttgart

Niels W.Gade: "Hamlet" Konzert-Ouvertüre, op.37

Frans Berwald: "Erinnerungen an die norwegischen Alpen" f-Moll

Carl Nielsen: Sinfonie Nr.2, "Die vier Temperamente" op.16

Johannes Zimmermann, Leitung

Häussler Bürgerforum - Rudi-Häussler-Saal (Schwabenplatz 3, 70563 Stuttgart-Vaihingen, neben Schwabengalerie)

Karten: Abendkasse Bürgerforum ab 18:00 Uhr

15 EUR/ 7 EUR ermäßigt

Kartenvorbestellung: www.uni-stuttgart.de/kammerphilharmonie