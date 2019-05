"Kammerspiel" - Ausstellung mit Werken von Eckart Hahn

Die offenkundigen Fiktionen im Werk von Eckart Hahn sind so wirklich, dass der Betrachter offenen Auges deren Realismus bezeugen würde und sich zugleich zu der nebensächlichen Frage hinreißen ließe, ob das, was er sieht, überhaupt gemalt sei. Was sonst, könnte man sagen. Doch in der Tat erkennt man in den Arbeiten keinerlei technische Herstellungsspuren. Und von einem auf das andere Bild zu schließen, misslingt, da jede einzelne Arbeit ihre eigene Geschichte evoziert. Dabei weiß jeder, dass das Dargestellte nicht echt sein kann, sondern einer tiefgründigen Phantasie entsprungen ist.

Die Elemente dieser Kunst irritieren in der collagenhaft arrangierten Unmöglichkeit: Hyperreale Details heben sich in surrealen und phantastischen Zusammenhängen auf, paradoxe Welten erweisen sich dagegen als absolut glaubhaft. Eckart Hahn geht es dabei nicht um die Darstellung traumatischer Zustände, und schon gar nicht um Fantasy. Souverän verknüpft er symbolische Welten und das kollektive Gedächtnis mit den Erkenntnissen der virtuellen Realität und einer von Fake News bestimmten Gegenwart, die uns die dringliche Frage erlaubt: Ist das, was wir wahrzunehmen meinen, wirklich oder wahr?