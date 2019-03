Kammrmusik Plus - Quatuor Hermes

Quatuor HermèsOmer Bouchez, ViolineElise Liu, ViolineYung-Hsin Lou Chang, ViolaAnthony Kondo, Violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart Streichquartett Nr. 21 D-Dur KV 575Anton Webern Sechs BagatellenLudwig van Beethoven Streichquartett Nr. 16 op. 135

Das junge Aussehen täuscht: Mit über zehn Jahren Erfahrung ist das Quatuor Hermès längst fester Bestandteil der internationalen Quartettszene. Die Washington Post lobt ihre »starke Persönlichkeit, die Schönheit ihres Klanges und ihre hohe Präzision, gepaart mit eigener Ausstrahlung und Vorstellungskraft.« Und die New York Times spricht von einer »packenden Verbindung von Entschlossenheit und Tiefe«. Diese Verbindung braucht es auch, um Beethovens op. 135 in den Griff zu bekommen. Es ist Beethovens letztes Streichquartett und letztes vollendetes Werk überhaupt. Nicht weniger herausfordernd sind Weberns Sechs Bagatellen, die ein perfektes »Auf-den-Punkt-Musizieren« erfordern. Die Saison der »Kammermusik+« endet so anspruchsvoll, wie sie begonnen hat.

Konzerteinführung um 18.45 Uhr in der Alten Aula.