KAMRAD & Special Guest: Loi – Ansbach Open 2026

KAMRAD zählt zu den prägenden Pop-Stimmen Europas. Mit „I Believe“ gelang ihm 2022 der internationale Durchbruch, dem weitere erfolgreiche Singles wie „Feel Alive“, „I Hope You End Up Alone“ und „Friends“ folgten.

Seine Songs verbinden eingängige Melodien mit persönlichen Themen und erreichten europaweit die oberen Plätze der Airplay-Charts. 2024 spielte KAMRAD ausverkaufte Shows in mehreren Ländern, stand auf großen Festivalbühnen und war als Coach bei The Voice of Germany zu sehen. Als Special Guest ist Loi zu erleben. Die Sängerin aus Mannheim steht für modernen Pop mit emotionaler Tiefe und einer starken Verbindung zum Publikum. Mit über einer Million Followern in den sozialen Netzwerken, zwei Songs mit jeweils mehr als 100 Millionen Streams sowie drei Top-3-Singles im deutschen Airplay („Gold“, „News“, „Am I Enough“) hat sie sich früh als feste Größe etabliert. Ihr Cover von „Blinding Lights“ wurde in Brasilien mit Gold ausgezeichnet, ihre erste Tour war ausverkauft. Nach ihrer ersten Solo-Tour 2023 folgten zahlreiche Festivalauftritte, zuletzt die Ankündigung ihrer Europa-Tour 2025. Live überzeugt Loi mit einer klaren, kraftvollen Stimme und einer nahbaren Präsenz, die sie zu einem idealen Auftakt für den Konzertabend macht.