Zum Tourstart seiner nahezu komplett ausverkauften FRIENDS TOUR 2025 hat KAMRAD eine Überraschung parat und announct eine Tour für das Frühjahr 2026. „Ich bin krass überwältigt wie viele Nachrichten mich von Fans erreichen, die leider keine Tickets mehr für unsere aktuelle Tour bekommen konnten. Also legen wir nach und kommen 2026 nochmal in die meisten Städte.“ Die aktuelle FRIENDS TOUR führt KAMRAD in 7 Länder auf insgesamt 18 Terminen. Für 2026 steht ähnliches auf dem Programm.