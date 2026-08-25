Kanada – Durch Weite und Wildnis

Es ist ein Land, das kaum abwechslungsreicher sein könnte: Kanada vereint raue Küsten, Gebirgsmassive, wilde Weiten und pulsierende Städte.

Monatelang haben Achill und Aaron Moser das Land bereist und atemberaubende Film- und Fotoaufnahmen gemacht. Nun kommen sie in die experimenta.

Begleite Vater und Sohn, wenn sie sich der Wildnis stellen und dabei manchmal auch an ihre Grenzen kommen. Sei dabei, wenn sie auf Trapper und Auswanderer treffen oder Städte wie Montreal erkunden. Die beiden Abenteurer zeigen dir die vielen Facetten Kanadas – mit Live-Moderation und in 360 Grad.