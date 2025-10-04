LIVE-Multivisionsreportage mit dem Fotografen und Vortragsreferenten Pascal Violo.

Kanada und Alaska – wilde Natur, Freiheit und Abenteuer, Begegnungen mit Bären, Elchen, Walen und Nordlichtern, die am Himmel tanzen. Die Sehnsucht nach dem Unberührten inmitten dieser gewaltigen Natur führt den heutigen Reisejournalisten Pascal Violo schon in jungen Jahren nach Kanada. Damals sucht er ohne Geld aber mit viel Selbstbewusstsein das besondere Etwas, das dieses Land für so viele Menschen zum Sehnsuchtsland macht.

Viele Jahre später macht er sich als professioneller Fotograf wieder auf den Weg in das Land, das keine Grenzen kennt. Dieses Mal fängt Violo magische Momente in den Rocky Mountains ein und lässt die unberührte Wildnis des Denali Nationalparks auf sich wirken. Es gelingt ihm, riesige Grizzlys aus wenigen Metern zu beobachten und den Gipfel des „kältesten Berges der Welt“ mit einem kleinen Propellerflugzeug zu umrunden.

Für einige Wochen durchquert der Reisefotograf gemeinsam mit seiner Familie auf einem kleinen Segelboot die Inside Passage, eine unberührte Inselwelt im Südosten Alaskas. Buckelwale begleiten die Familie und machen das Seeabenteuer unvergesslich.

Schließlich paddelt Pascal Violo als Flussnomade 800 km durch die ewigen Wälder Kanadas den Yukon entlang. Von seinem Kanu aus fotografiert er das herbstliche Farbenspektakel. Eines Nachts bekommt Violo ungebetenen Besuch an seinem Zelt: Ein Bär ist am Flussufer auf Futtersuche. Nach der Überquerung der abenteuerlichen Stromschnellen der Five Finger Rapids begibt er sich in Dawson City auf die Spuren der Goldsucher und taucht in die bewegende Geschichte dieses historischen Ortes ein.

Pascal Violo nimmt seine Besucher mit auf eine Reise voller Abenteuer durch die letzte große Wildnis im hohen Norden Amerikas.