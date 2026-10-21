Basierend auf dem gleichnamigen Roman des Bremer Autors Osman Engin bringt „Kanaken-Gandhi“ eine humorvolle und zugleich gesellschaftskritische Geschichte auf die Bühne.

Osman lebt seit über 30 Jahren in Deutschland, arbeitet als Betriebsschlosser, hat eine Familie und steht kurz vor seiner Einbürgerung. Doch dann erhält er überraschend einen Abschiebebescheid. Um sein Zuhause und seine Zukunft zu retten, entwickelt Osman immer neue, absurde und spektakuläre Ideen: Er plant Scheinehen, organisiert Protestaktionen und versucht, mit friedlichem Widerstand nach dem Vorbild Gandhis auf seine Situation aufmerksam zu machen.

Mit viel Witz, Ironie und einer gehörigen Portion Selbstkritik beleuchtet das Stück Themen wie Rassismus, Ausgrenzung, Integration und gesellschaftliche Zugehörigkeit.

Dabei richtet sich der humorvolle Blick in alle Richtungen: auf Behörden, politische Strukturen und auch auf menschliche Schwächen und Vorurteile.

„Kanaken-Gandhi“ ist ein Stück über Menschen, die dazugehören wollen, über die Suche nach Anerkennung und über die Kraft des Humors, gesellschaftliche Missstände sichtbar zu machen.

Ein unterhaltsames, kluges und bewegendes Theatererlebnis – bissig, ehrlich und aktueller denn je.