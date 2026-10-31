Kanakenkind - Luigi Toscano

Mit der Kamera durch Licht, Dunkelheit und Hoffnung. Vom Einwandererkind zum Fotografen der Holocaustüberlebenden.

Der außergewöhnliche Weg eines Künstlers in das Herz der deutschen Erinnerungskultur.

Luigi Toscano, Sohn sizilianischer Einwanderer, wuchs in Deutschland in schwierigen Verhältnissen auf. Früh erlebte er Ausgrenzung, Gewalt und Vernachlässigung. In der Fotografie fand er einen Weg, diese Erfahrungen zu verarbeiten – und eine Stimme, um die Geschichten anderer sichtbar zu machen. Toscano hat mehr als 600 Porträts von Überlebenden von Krieg, Verfolgung und Gewalt geschaffen. Sie wurden weltweit gezeigt – in deutschen Bahnhöfen, in Babyn Jar, Paris und New York – und ziehen Menschen mitten in ihrem Alltag in den Bann. Ohne Inszenierung, ohne Effekte, öffnen seine Bilder einen direkten, emotionalen Zugang zu Geschichte und Gegenwart.Im Zentrum seines neuen Buchs Kanakenkind steht die Begegnung von persönlicher und historischer Erinnerung: Toscanos eigene Biografie trifft auf die Lebensgeschichte von Anna Iwanowa aus Kiew, die 1943 als Kleinkind nach Auschwitz deportiert wurde. Ihre Suche nach Herkunft und Familie wird Ausgangspunkt für Fragen nach Identität, Verantwortung und Erinnerung in unserer Zeit.

Als von der UNESCO ernannter Artist for Peace ist Luigi Toscano ein erfahrener Gesprächspartner für Ausstellungen, Podien und Bildungsformate. Er bringt Publikum, Geschichte und Gegenwart zusammen – und schafft dabei Räume für Begegnung, Nachdenken und Dialog. Eine Einladung zu seinen Veranstaltungen bedeutet, Erinnerungskultur lebendig werden zu lassen.