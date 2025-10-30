Kein Geringerer als Prince bescheinigte Kandace Springs, ihre Stimme würde Schnee zum Schmelzen bringen.

Ihre beeindruckende Stimme ebnete ihr den Weg, nicht nur ein großes Publikum, sondern auch viele große MusikerInnen wie Christian McBride, David Sanborn, Roy Hargrove sowie ihre Gesangskollegin Norah Jones für ihre Projekte zu gewinnen.

Die aus Nashville stammende Sängerin lässt sich nicht ohne weiteres in eine Schublade stecken, einerseits steht sie in der Tradition einer Ella Fitzgerald oder Billie Holiday, andererseits sieht sie auch Soul- und Rhythm’n’Blues-Sängerinnen wie Roberta Flack als Inspiration. Ihr Album „Who raised me“ bekam die begehrten fünf Sterne in der amerikanischen Zeitschrift „downbeat“ und den Deutschen Jazzpreis für das beste Vokalalbum des Jahres.