Kandara Diebaté & Memoire

Kandara Diebaté gab seiner Band den Namen Memoire, im Andenken an seinen Vater Boubacar Diebaté, der schon in den 60er Jahren die Tradition der Griot zu europäischer und indischer Musik geöffnet hatte und in seiner neuen Heimat Kanada fortführte.

Memoire ist eine Band mit hochkarätigen Musikern verschiedener Nationalitäten von 3 Kontinenten – Afrika, Europa und Lateinamerika.

Sie spielen traditionelle Melodien, die bis auf das alte Mandinke-Königreich Westafrikas zurückgehen. Zudem spielen sie auch Eigenkompositionen mit moderner Rhythmik – auch als Weltmusik bezeichnet.

Es treffen sich lateinamerikanische mit afrikanischen Rhythmen, beeinflusst vom Stil des europäischen Jazz. Der Gesang ist eine musikalische Zeitreise von der Mandinkezeit bis in die Moderne. Im Gitarrenspiel hört man die Phrasierung der alten afrikanischen N´goni. Zusammen mit dem temperamentvoll strahlenden Tänzer gibt die trikontinentale Band Memoire eine Vorstellung, die das Publikum begeistert, mitreißt und zum Tanzen bringt.

Genießen Sie den Abend mit uns, tanzen Sie mit uns zu den Rhythmen Westafrikas.

Preis

Abendkasse 21 € Vorverkauf 18 € Ermäßigung (Schüler*innen/Studierende) 3,00 €