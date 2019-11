Kandara Diebaté & Nomad

Kandara Diebaté verbindet traditionelle Lieder der Griots mit eigenen Songs und Werken von Nomad zu einem modernen Crossover afrikanischer und afrokaribischer Rythmen, der eine gelebte Einheit in Vielfalt Wirklichkeit werden lässt.

Die Band von Gitarrist, Komponist und Produzent Haddim Fibelo bringt auf ihrer Wanderung durch die Kulturen Musiker und Künstler aus Senegal, Gambia, Guinea, Mali, Kongo und Deutschland zusammen. Darunter auch eine Ikone der Mandingmusik Westafrikas, Fantamara Diabaté, mit ihrer

fantastischen Stimme - „Là tigres de manding“, wie sie in ihrer Heimat Guinea genannt wird.

Für die dramaturgische Vollendung der Live-Performance sorgt Bamba Gueye, Percussionist, Tänzer und Choreograph aus Dakar, Preisträger des populären Tanzwettbewerbs Navajo NBA „Oscar des Vacances“ und einer der aktuell bekanntesten Künstler Senegals.

Manding, Mbalaxx, Soukous, Rumba, Reggae, Funk und Jazz liefern das rythmische Grundgerüst für ein Repertoire, das die musikalischen Traditionen Westafrikas in einem lebendigen Prozess mit der Gegenwart Europas verbindet, mal sanft, mal explosiv, bewegend und percussiv, melodiös und mitreißend.

Kandara Diebaté

Gesang, Kora, Djembé

Kandara Diebaté ist ein weiterer Spross der bedeutenden westafrikanischen Griotfamilie. Als Sohn des großen Korameisters Boubacar Diabaté wurde er 1973 in Bignona, Senegal, geboren und schon früh in seinem Leben in das kunstvolle Koraspiel und die mystischen Geschichten der Griots eingeweiht.

www.kandara-diebate.com

Fanta Mara Diabaté

Gesang

"Là tigres de manding" , wie die Grande Dame der Manding Musik aus Guinea auch genannt wird, bezaubert ihr Publikum weltweit mit ihrer außergewöhnlichen Stimme. In Kankan, Guinea, als Teil der großen Diabate Familie geboren, arbeitete sie viele Jahre mit einigen bekannten Künstlern in Amerika und hat heute ihre zentrale Wirkungsstätte nach Paris verlegt. Nach wie vor ist sie auch in ihrer ehemaligen Heimat als Künstlerin aktiv und dort an zahlreichen Audio- und Videoproduktionen beteiligt.