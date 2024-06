Joka Quartett Katalin Horvath Gesang / Jordan Djevic Bajan / Frank Wekenmann Gitarre / Mathew Adomeit Bass & Mandoline.

Die ungarisch-deutsche Sängerin gehört mittlerweile schon zur Stammbesetzung unseres Festivals. Dieses Mal kommt sie mit ihrem Quartett in die Orangerie. Für Katalin Horvath ist es ein Leichtes, dem Motto musikalisches Leben einzuhauchen. Sie singt in sieben Sprachen Gypsy-Swing aus ganz Europa – zarte Balladen und deftiger Folk von Frankreich bis Ungarn: sweet and spicy wie kandiertes Feuer!