Kane geht im Mai erstmals auf Tour und der Name ist Programm: „Therapie“. Wer ihn live erleben möchte, sollte schnell sein, denn schon das Releasekonzert zu seinem Debütalbum „FARBEN“ war in kürzester Zeit ausverkauft. Jetzt legt Kane nach und schenkt seinen Fans weitere Live-Momente.

In Berlin geboren und aufgewachsen, steht Kane für eine neue, emotionale Perspektive auf urbane Musik. Mit seiner unverwechselbaren Stimme verbindet er gefühlvollen Gesang mit schonungslos ehrlichen Einblicken in das Leben zwischen Straße, Gedankenchaos und Selbstreflexion. Seine Songs sind nahbar, roh und direkt.

Auf der „Therapie“-Tour bringt Kane sein Album auf die Bühne und schafft eine dichte, intime Atmosphäre, die unter die Haut geht. Die Shows versprechen ehrliche Emotionen, Gänsehautmomente und einen Künstler, der seine Geschichte offen mit dem Publikum teilt.