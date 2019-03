Beim Kangoo-Hüpfburgenland handelt es sich um einen mobilen Erlebnispark, bestehend aus vielen außergewöhnlichen Hüpfburgen und Riesen-Rutschen, auf denen sich Kinder jeden Alters austoben und somit einen Nachmittag voller Spiel und Spaß erleben können. Während die Kinder sich vergnügen, können die Erwachsenen im gemütlichen Cafe-Garten entspannen und sich mit Getränken sowie kleinen Snacks erfrischen. Das Hüpfburgenland ist umzäunt und kann nach Erhalt des Eintrittskarten-Bändchens am betreffenden Tag beliebig oft verlassen und wieder betreten werden. Hunde dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mitge-bracht werden.

Das Hüpfburgenland ist täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet, samstags, sonn- und feiertags von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro für Kinder im Alter von 2 bis 16 Jahren, Erwachsene zahlen 3 Euro pro Person. Für Kindergeburtstage wird ein spezielles Paket ange-boten. Das Hüpfburgenland ist unter Info-Telefon 0152/57867018 erreichbar, im Internet unter www.kangoo-huepfburgen.de

Gerade in der heutigen Zeit, in der Fernsehen, Spielekonsolen und Handys die Freizeit vieler Kinder dominieren, vermittelt das Kangoo-Hüpfburgenland spielerisch den Spaß an körperlicher Aktivität und fördert zugleich Gleichgewichtssinn, Kondition und Körper-beherrschung der Kinder.