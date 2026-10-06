Kann eine Maschine trösten? Emotionaler Support durch KI-Companions

Wenn über Künstliche Intelligenz gesprochen wird, geht es meist um Produktivität. Daneben hat sich fast unbemerkt eine zweite, sehr viel privatere Nutzung entwickelt.

Menschen erzählen Chatbots von ihrem Liebeskummer, von der Angst vor dem Jobverlust oder von einem Todesfall in der Familie.

In Deutschland ist das keine Randerscheinung: Mehr als ein Viertel der Befragten gab in einer YouGov-Umfrage an, KI-Chatbots schon einmal als emotionale Unterstützung oder psychologische Begleitung herangezogen zu haben. Erleben Sie eine interaktive Talk-Arena im Stil von „Die 100“ (NDR). Der Theologe und Wirtschaftsethiker Ulrich Hemel sowie der Journalist und Sachbuchautor Christoph Koch halten kurze Plädoyers für ihre jeweilige Position, dazwischen kommt das Publikum zu Wort. Sie als Mitspielerinnen und Mitspieler entscheiden im Saal, wessen Argumenten Sie eher folgen wollen, und bewegen sich nach jedem Statement auf dem „Spielfeld“ zwischen den beiden Positionen. So wird sichtbar, wie Argumente wirken und wo Überzeugungen ins Wanken geraten. Am Ende geht es weniger um ein Ergebnis als um die Frage, was wir eigentlich von diesen Systemen erwarten.