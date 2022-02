Ilona Abel-Utz fragt sich und andere: "Kann Schneeräumen sexistisch sein?"

Gleichberechtigung entsteht nicht dadurch, das Wörtchen Geschlecht zu ignorieren. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Gleichberechtigungsbemühungen basieren auf der Grundlage von Daten über Männer. Das Fachwort: Gender Data Gap (geschlechtsspezifische Datenlücke). Frauen im Teufelskreis in einer von Männern gestalteten Welt: Das spiegelt sich wider in der Stadtplanung, der Toilettenplanung, im Gesundheitswesen, im sexistischen Schneeräumen (richtig gelesen!). Frauen haben beim Klavierspielen das Nachsehen, weil die Klaviatur sich an Männerhänden orientiert. Herzinfarkte bei Frauen werden oft nicht erkannt, weil die geläufigen Symptome schlichtweg männlicher Natur sind. Und es spiegelt sich eben auch in der Sprache, wo „reife Männer“ offensichtlich Angst haben vor Sprech-Pausen und Schreib-Sternchen.

Ernste Worte, heitere, humorige und bissige Texte, witzige und frivole Lieder, fröhlich und augenzwinkernd vorgetragen – so wollen Ilona Abel-Utz und Alexandra Funk zur „Blauen Stunde“ den Internationalen Frauentag zelebrieren als „provokante Weibsbilder“.

Und natürlich sind wie immer emanzipierte Männer herzlich willkommen.

Veranstalter: Stadtbibliothek Göppingen in Koop mit Kulturreferat der Stadt Göppingen und Interkultureller Frauenrat Göppingen.

Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse zum Preis von 8 € bei der Stadtbibliothek.

Bitte anmelden unter: 07161 650-9605