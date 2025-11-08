Kanonenfutter Improtheater

Das Improvisationstheater-Ensemble „Kanonenfutter“ spielt dramatische und lustige, reale und fantastische Geschichten, von seinen Schauspielerinnen und Schauspieler spontan und ohne jegliche Absprachen auf die Bühne gebracht.

Dass dabei nicht nur die Charaktere, sondern auch ihre Schauspieler*innen Risiken eingehen, sich ihren Ängsten stellen, sie triumphal überwinden oder auch krachend scheitern, macht den vielschichtigen Reiz des Improvisationstheaters aus. Das spürt auch das Publikum. Dieses gestaltet die Geschichten nämlich mit – sei es durch das Einrufen inspirierender Vorgaben oder das Treffen von Entscheidungen im Handlungsverlauf.

Hinter Improvisationstheater steckt eine einfache Philosophie: Positiv bleiben und Spaß haben.