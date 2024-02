Musikschultag mit Lehrerkonzert in Calw

Die Musikschule Calw lädt zum großen Tag der offenen Tür am 2. März 2024 von 10 - 13 Uhr. Unter professioneller Anleitung und Betreuung durch unsere Lehrkräfte können alle Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, ausprobiert werden. Auch die Aurelius Singschule ist vertreten und gibt einen Einblick in das Gesangsangebot für Mädchen und Jungen. Das Musikschulteam berät individuell zum Unterrichtsstart an der Musikschule und beantwortet alle Fragen. Es ist keine Anmeldung nötig, einfach vorbeikommen!

Abends um 18.00 Uhr präsentieren sich die Lehrkräfte der Musikschule Calw mit einem kleinen Konzert im Konzertsaal. Eine Bandbreite an Instrumenten und Besetzungen wird es zu hören gegeben.