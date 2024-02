Georg List und sein Trio - I got Rhythm

Als George Gershwin 1930 gemeinsam mit seinem Bruder Ira den Standard „I got Rhythm“ schrieb, war die Ostküste der USA vom Swing-Fieber erfasst. Ob in den Bars, Restaurants oder auf dem Broadway, die Musik wurde ternär gespielt, das heißt: es wurde "geswingt". Seitdem - in den letzten knapp 100 Jahren - hat sich der Jazz weiterentwickelt; bis heute begeistert er die Menschen mit seinen vielfältigen Melodien, seinen spannenden Harmonien und mit seinem Gefühl.

Das Trio will Ihnen an diesem Abend mit einigen Jazz-Standards einen Einblick in die Welt des Jazz geben.

Georg List (Klavier) begann seine musikalische Ausbildung knapp 60 Kilometer von Detroit entfernt, der Geburtsstadt des Motown-Funk. Er bekam sehr bald nicht nur klassischen sondern auch Jazz-Klavier Unterricht. Nachdem er bereits als Kind mit seinen Eltern nach Stuttgart umgezogen war, wurde er bald ins Musikgymnasium aufgenommen und legte dort sein Abitur ab. Aktuell studiert er Jazz-Klavier an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) in Stuttgart.

Denis Kamenov (Bass) bekam bis zum Alter von 12 Jahren klassischen Blockflötenunterricht in Aalen. Danach fing er an, E-Bass autodidaktisch zu erlernen und studiert seit dem 19. Lebensjahr an der HMDK Stuttgart Jazz-Kontrabass.

Mit ca. 3 Jahren klopfte Lino Gerhart (Drums) auf allerlei Gegenständen herum, bis er mit 6 Jahren sein erstes Drumset bekam und die erste Unterrichtstunde in seiner Heimat, Offenburg, nahm. Mit Punkrock aufgewachsen hat er über Funk zum Jazz gefunden und studiert seit 2023 an der HMDK Stuttgart.

Die drei jungen Musiker haben sich während dem Studium an der HMDK in Stuttgart zusammengeschlossen.