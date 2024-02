Generations Trio - 80th Anniversary Tour von David Friedman

80th Anniversary Tour von David Friedman (vibes), zusammen mit Tilo Weber (drums) und Oliver Potratz (bass)

Die Bezeichnung Jazzlegende wird gerne bemüht – auf den Vibrafonisten David Friedman trifft sie jedoch mühelos zu! Der gebürtige New Yorker blickt auf eine unvergleichliche Karriere zurück, hat er doch mit einer nahezu endlosen Liste der hochkarätigsten Musikerpersönlichkeiten aller Genres Platten aufgenommen und auf den bekanntesten Bühnen der Welt gestanden. Friedman ist seit je her ein Visionär, der es wie kaum ein anderer versteht zu überraschen, mit Erwartungen – auch den eigenen – zu brechen und immer neue Wege zu beschreiten. Sein unermüdlicher Schaffensdrang hat auch in den vergangenen Jahren, besonders in der stetigen Arbeit mit seinem hochgelobten Generations Trio, nicht nachgelassen. Anlässlich seines 80. Geburtstages erscheint nun als weiterer Beleg dafür mit "Surge Of Silence" ein neues Trio-Album, das zudem auf der 80th Anniversary Tour im März/April 2024 live präsentiert wird.