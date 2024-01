Um 18.61 Uhr startet der Zug der bunten und schaurigen Hästräger durch die historische Fachwerkstadt. Bei der schwäbisch-alemannischen Fasnet werden Narren und Zuschauer mit Guggenmusik so richtig in Stimmung gebracht. Bis in die späten Abendstunden wird bei Musik, Show- und Brauchtumstänzen mit dem Ruf „Calweri Calwero“ gefeiert.