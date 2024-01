Deutsche Faustball-Meisterschaft 2024

In der Faustballabteilung des TSV Calw herrscht große Vorfreude und schon jetzt hat ein Organisationsteam mit den Vorbereitungen begonnen. Denn in der Walter-Lindner-Sporthalle wird am 17. und 18. Februar 2024 die deutsche Meisterschaft der Frauen stattfinden.

Als Ausrichter stehen die Bundesligistinnen des TSV Calw bereits jetzt als Teilnehmer fest. Zudem qualifizieren sich die drei stärksten Teams der 1. Bundesliga Nord sowie zwei weitere Top-Teams der Süd-Staffel. Die Faustballer aus der Hessestadt haben Erfahrung mit der Vorbereitung von Top-Veranstaltungen: deutsche Meisterschaften der Frauen und Männer, eine Europameisterschaft der Frauen sowie Juniorinnen und Junioren fanden bereits in Calw statt.

