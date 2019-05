Am Wochenende 18./19. 5. laden wir ein zur „Kantate zum Mitsingen“. Solisten, Projektchor und Collegium musicum der Marienkirche werden unter der Leitung von Torsten Wille im Gottesdienst am Sonntag Kantate (19.5., 10 Uhr) die Bachkantate BWV 149 „Man singt mit Freuden vom Sieg“ aufführen. Sie ist eine der drei Kantaten, die Bach zum Michaelisfest geschrieben hat. Besungen wird der Erzengel Michael, der das Böse besiegt. Dabei wird der Schutz der Engel Gottes erbeten. Die Kantate mündet in den wunderbaren Choral „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“.

Der Eingangschor geht zurück auf eine ältere weltliche Jagdkantate von Bach. Dabei ersetzte er die Hörner durch Trompeten. So entsteht ein freudig bewegter Chor, der tänzerisch und feierlich zugleich klingt. Das macht Spaß zu singen! Auch die übrigen Sätze der Kantate sind ausgesprochen einfallsreich instrumentiert: freuen Sie sich auf ein Fest barocker Klangfarben!

Probentermine:

Sa, 18. 5., 10-13 Uhr im Matthäus-Alber-Haus, 14.30-16 Uhr Orchesterprobe in der Marienkirche, So, 19. 5. 19, 9 Uhr Einsingen und Anspielprobe, 10 Uhr Kantatengottesdienst.

Sie haben Lust, mitzusingen? Dann melden Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Stimmlage an bei

kantorat@kirche-reutlingen.de