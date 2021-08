Kanu-Terminfahrten

Die Großkanadier-Tour ist keine klassische Stadtführung. Das Kanufahren steht im Vordergrund, begleitend erhalten Sie einige Erläuterungen durch den Guide.

Bei der Großkandier-Tour werden zwei Kanadier durch ein standardisiertes Koppelungsverfahren zu einer Katamaranform zusammengebunden. Auf diese Weise können bis zu 20 Personen mitfahren. Die Stabilität der Boote wird dadurch erhöht. Ein Steuermann an Bord hat das Kommando und erklärt unterwegs die Sehenswürdigkeiten.

Strecke: Die zweistündige Tour startet am Anlegesteg in der Maille - der Grünanlage mitten in der Stadt. Von dort aus geht es durch Klein Venedig und unter der Agnesbrücke durch und am Pliensauturm vorbei. Am Bäckermühlenwehr verlassen die Gäste für wenige Minuten das Boot. Der Doppelkanadier fährt an dieser Stelle alleine die Bootsrutsche hinunter. Danach steigen die Fahrgäste wieder ein und weiter gehts durch Klein Manhatten und Klein Amazonas hindurch. Draußen auf der Wasserschifffahrtsstraße geht es 1,8 km weiter bis zur Schleuse. Dort wird das Boot auf einen Bootswagen geladen. Nach 250 m geht es auch schon weiter, am Esslinger Freibad entlang, durch das Wasserhaus hindurch. Am Wehrhaus - kurz vor dem Schäferwehr - ist die Tour zu Ende.

Zielgruppen: Paare, Vereine, Kleingruppen, Familien, Einzelpersonen

Dauer der Fahrt: ca. 2 Stunden

Hinweis: Flexible Fahrten zu Wunschterminen auch für Gruppen (Firmen, Incentif, Teambuilding) möglich. Bitte fragen Sie uns!

Ticketverkauf: Stadtinformation Esslingen, Marktplatz 16

Die Teilnahmebedingungen für die Großkanadier -Tour- bitte aufmerksam lesen:

1. die Tickets sind nach Erwerb von Umtausch und Rückgabe grundsätzlich ausgeschlossen

2. Teilnahme auf eigene Gefahr

3. der Guide ist mit an Bord

4. Alter: 6 – 80 Jahre; Kinder zw. 6-13 Jahre nur in Begleitung zweier Erwachsener

5. Teilnehmer müssen schwimmen können

6. körperliche Fitness zwingend vorausgesetzt

7. eigenständiges Ein- und Aussteigen ohne Hilfestellung wird vorausgesetzt

8. die Tour findet bei jedem Wetter statt

9. veranstalterseitige Absage aufgrund Hoch- und Niederwasser sowie Sturm-/Gewitterwarnung möglich (Kontaktaufnahme durch den Veranstalter erfolgt auf die bei Buchung angegebene Mobil-Nr., ggf. auch kurzfristig)

10. witterungs- und produktangepasste Kleidung (ggf. Wechselkleidung)

11. den Anweisungen des Guides ist zwingend Folge zu leisten

12. der Besteller/Bucher hat die Informationspflicht bzgl. der Weitergabe der Teilnahmebedingungen gegenüber allen weiteren Mitfahrern

13. darüber hinaus gelten die AGB´s sowie die ausführlichen Teilnahmebedingungen.