Esslingen auf neuen Wegen entdecken: Mit Großkanadiern geht es auf einen Abstecher durch die Neckarkanäle der ehemals Freien Reichsstadt. Vorbei an Jugendstilvillen und Fachwerkgebäuden, warten malerische Aussichten und so manch idyllisches Plätzchen darauf, entdeckt zu werden. Und so ganz nebenbei wird die Koordination und körperliche Fitness geschult. Fahrspaß pur!