Mit großer Intensität zeichnet Didier Boutiana in diesem Solo das tänzerische Psychogramm eines Außenseiters. Denn das bedeutet »Kanyar« in der kreolischen Sprache der Insel La Réunion: jemand, der ausgegrenzt wird oder sich selber von der Gesellschaft loslöst. Didier Boutiana interessiert sich für die Körperzustände dieses sozialen Zustands, für Haltung und Bewegung, für Posen, Gesten und Emotionen und den Bezug des Körpers zu seinem Umfeld. Und schließlich beschäftigt ihn die Religiosität, die er bei vielen Kanyar beobachtet hat: so entsteht ein sensibler und gefühlvoller choreografischer Parcours einer Seele auf der Suche nach ihrem eigenen Weg voller Brüche und existentieller Entscheidungen.Die Kompanie Soul City entwickelt neben ihren künstlerischen Aktivitäten soziokulturelle Programme, z. B. in Maßnahmen zur Kriminalitätsvorbeugung, mit Inhaftierten einer Justizvollzugsanstalt oder bei der Wiedereingliederung von Minderjährigen. Diese Erfahrungen bilden neben persönlichen Erlebnissen den Kontext für die Entstehung des Stückes. Im Anschluss findet ein Publikumsgespräch mit Didier Boutiana und Dirk Korell in deutscher und englischer Sprache statt.