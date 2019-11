Kapelle 17 - Made in Mannheim Special

Die Reihe „Jazz x persönlich“ wird seit 2014 vom bekannten Jazz-Trompeter Thomas Siffling kuratiert und moderiert.Zu Gast ist diesmal derseit 2007 amtierende Oberbürgermeisterder Stadt Mannheim Dr. Peter Kurz. Der promovierte Jurist ist neben seinem vielfältigem Engagement in der Rhein-Neckar-Region u.a. auch im Deutschen Städtetag aktiv sowie stellvertretender Vorsitzender des Global Parliament of Mayors.Im Jahr 2010 wurde er von der UJA Federation New York mit dem „Star of David“ ausgezeichnet. Freuen Sie sich auf interessante, unkonventionelle Einblicke! Musikalisch umrahmt wird der Abend vom stilprägenden Gitarristen Claus Boesser-Ferrari, der mit seinem Instrument „die Grenzen der akustischen Gitarre hinter sich gelassen hat“(San Francisco Chronicle).