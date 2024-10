Kapelle Bomhard – „Etz is Etz“

Die drei Brüder der Kapelle Bomhard – Heiner, Johannes und Georg – kommen aus Mittelfranken und spielen mit Akkordeon, Gitarre und Kontrabass neue fränkische Volksmusik.

Die Texte mögen traditionell klingen, sind aber alle neu geschrieben: mal fränkisch frech, mal poetisch. Die Musik: mal eingängiger Dreigesang und mal fetzig zum Tanzen. Auf jeden Fall alles handgemacht. Schon ihr erster Auftritt auf dem Edzerdla-Festival in Burgbernheim wurde ein voller Erfolg. „Eine echte Überraschung“ schrieb die Fränkische Landeszeitung. Nach ihrem ersten Album „Herbstgalopp" 2018, folgte in der Coronazeit dann die zweite CD „Heimat, du Rindviech“. Aktuell beweisen die drei Brüder, die unter anderem auch aus den BR-Wirtshausmusikanten und dem BR Heimat Radio bekannt sind, mit ihrer CD „Etz is etz“, dass fränkische Volksmusik mehr denn je lebendig ist!