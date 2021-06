Winnetou und Old Shatterhand im Tal des Toastes - Theater-Picknick mit Frau Schumann, Herrn Siebenhaar und Karl May

Das bekannte Ansbacher Schauspieler-Duo Frau (Katja) Schumann und Herr (Thorsten) Siebenhaar kommt mit ihrem beliebten Theater-Dinner in einer exklusiven „Special-Corona-High Noon-Bad Segeberg-Open Air-Picknick-Edition“ in den Ansbacher Museumshof. Schumann und Siebenhaar stehen seit 2007 zusammen auf der Bühne. Seit 2019 reiten sie gemeinsam durch die literarische und filmische Prärie Karl Mays. Dabei nehmen sie humorvoll seine Werke, die Verfilmungen und vor allem sich selbst nicht zu ernst. Freuen sie sich im Museumshof auf vier Gänge für ihre Lachmuskeln und in eine von Frau Schumann und Herrn Siebenhaar gefüllte Picknick-Tüte für ihren Gaumen. Winnetou und Old Shatterhand im Tal des Toastes – eine kulinarische und kabarettistische Hommage an Karl, Lex und Pierre!