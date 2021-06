Compagnia Di Leo - Allegro ma non troppo

Die drei Musiker der „Compagnia Di Leo” präsentieren „Allegro ma non troppo“ – eine Neuinterpretation traditioneller italienischer Volkslieder, wie sie die Menschen früher in den Gassen ihrer Städte sangen. Allegro und temperamentvoll arrangiert, spiegeln sie die italienische Lebensfreude wieder. Mario Di Leo gilt als wichtigster Vertreter der italienischen „cantautori“ in Deutschland: Er verbindet die reiche Liedkultur seiner Heimat mit den Rhythmen mediterraner Musiktradition – jenseits aller Pizza-, Pasta- und Mandolinenklischees. Das scheinbar verschwundene Italien der Schlaflieder, der Gesänge auf den Piazzen, der Verliebten unter den Balkonen, der Liebes und Anarchistenlieder in den Trattorien lebt an diesem gefühlvollen und poetischen Abend wieder auf.