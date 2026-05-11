kapelle17 kreiert und verkörpert Musik, die durch die enge Freundschaft der beteiligten Musiker zu etwas Besonderem wird. Ein Konzerterlebnis, dass überraschend, unkonventionell, einladend und mitreißend ist.

Die fünf Mitglieder leben derzeit in Berlin, New York, Köln, Leipzig und Frankfurt - Ursprünglich stammen sie aus Süddeutschland, lernten sich zwischen 2014-2017 in Mannheim kennen und formen seitdem gemeinsam diese Gruppe.