Kapelye Coracón (Paul Hoorn & Freund:innen)

Shir ha Shirim – Cantar de los Cantares – Lied der Lieder

Liebe ist stärker als der Tod – Konzert zum Gedenken an die Pogromnacht

In Kooperation mit Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe und Soziales, Kommunale Integrationsförderung der Stadt Waiblingen

Dieses poetische Programm mit Musik und Poesie versammelt Lieder aus den jüdischen Ghettos in Vilna und Krakow, lateinamerikanische Lieder von Victor Jara, Silvio Rodriguez u.a., den Mauthausen-Zyklus von Mikis Theodorakis, die Todesfuge von Paul Celan und das Lied von der Moldau von Bertolt Brecht/ Hanns Eisler. Es werden wie selbstverständlich Bögen geschlagen ins Hier und Heute, voller Schmerz und Hoffnung.

Menschlicher Gesang als Klage und als Eintreten für die Würde von Opfern grausamer Gewalt und Entmenschlichung, aber auch als Aufstand gegen Mutlosigkeit, als Vision von einem friedlichen Leben. Lieder voller Kraft in Klage und Freude. Musik und Poesie als konkreter Ausdruck der Lebendigkeit und als Utopie in einer Welt der Gleichgültigkeit und des Hasses.

Es singen und spielen:

Klara Fabry, Klarinetten, Blockflöte und Gesang

Pablo Gomez, Gesang und Gitarre

Paul Hoorn, Gesang, Akkordeon und Moderation

Anna von Koch, Violoncello und Gesang

Karolina Petrova, Gesang, Violine und Bassukulele

Karolina Petrova: In Lettland als Tochter von Russlanddeutschen geboren, kam sie als Dreiährige nach Hannover, wo sie später auch ihr Abitur machte und ihre musikalische Ausbildung genoss. Nach einem Studium der Kulturpädagogik in Hildesheim, begann sie 1997 ein Schauspielstudium an der Staatlichen Akademie für Theaterkunst und Film in St. Petersburg/Russland, das sie in russischer Sprache 2001 mit Diplom abschloss. Seit 2002 lebte sie als freischaffende Schauspielerin und Sängerin erst in Hannover und jetzt in Dresden. Sie war u.a. über viele Jahre Gastsängerin bei der Band 'Das Blaue Einhorn' und ist festes Mitglied der 'Dresdner Salon-Damen'. Theater- und Filmproduktionen führen sie regelmäßig nach Russland und in die Schweiz. www.karolinapetrova.de

Paul Hoorn wurde am 22.8.1960 als Christoph Müller in Dresden geboren. Studium der Musik: Waldhorn, Komposition und Kirchenmusik, 6 Jahre Theatermusiker, Gründer und 23 Jahre künstlerischer Leiter der 2012 aufgelösten Gruppe »Das Blaue Einhorn«, nebenher auch weiterhin Komponist von Theaterund Hörspielmusik, seit 2011 Musiker und Dozent für ästhetische Kommunikation an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit in Dresden. Leiter von zwei Chören und dem Paradiesorchester. Rege Konzerttätigkeit in Zusammenarbeit mit Karolina Petrova und Matthias Manz und verschiedenen, auch internationalen, Künstlern. www.paulhoornundfreunde.de

Anna von Koch ist Cellistin (Cellostudium an der HMT Leipzig) und Musikpädagogin (Studium Instrumentalpädagogik an der HFM Dresden). Sie ist als Cellolehrerin tätig, arbeitet als Musikvermittlerin z.B. beim MusikMobil Dresden und konzertiert neben den Babykonzerten in verschiedenen klassischen und genreübergreifenden Ensembles, u.a. bei Paul Hoorn und Freunden.

Klara Fabry, geboren 1986 in Rottweil, Studium der Musik für Lehramt in Karlsruhe und Klarinette in Dresden. Im Spannungsfeld zwischen ihrer klassischen Ausbildung (Klarinettenstudium an der HfM Dresden) und ihrer Liebe zu Klezmer und zum Folkloristischen bewegen sich ihre aktuellen Projekte: Gründung Babykonzerte Dresden mit Kammermusik für (Klein-)Kinder, und ihre Bands Paul Hoorn und Freunde , sowie ihre eigene Band Fabry Combo (kammermusikalisch gespielter Klezmer, Pop und Jazz). www.babykonzerte-dresden.de, www.klarafabry.de

Pablo Gomez, wurde 1980 in Santiago de Chile geboren. Durch seinen Vater, ein Profimusiker, der zu hause unterrichtete und probte, war er von Klein auf von Musik umgeben. Gitarre, Gesang und besonders Lateinamerikanische Musik gingen ihm so ganz nebenbei ins Blut über. Mit 25 jahren zog er nach Deutschland und arbeitet jetzt in Dresden als Sozialarbeiter. Er ist regelmäßig mit den Bands “Grupo Folklorico Raíces” und “Paul Hoorn und Freunden” in und um Dresden zu hören.