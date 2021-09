Kapitäninnen der Freiheit - Soloprogramm mit Mischi Steinbrück

Ursprünglich aus Wien, zuhause in Köln und künstlerische Inspiration aus Griechenland – eine außergewöhnliche Konstellation:

Die Schauspielerin und Autorin Mischi Steinbrück widmet sich in ihren Stücken seit mehreren Jahren der griechischen Musik und Historie.In rhythmischen Texten, die sie mit Gesang verbindet, wird sie uns aus Anlass des 200-jährigen Jubiläums des Beginns der griechischen Revolution im Jahr 1821 drei großen Kämpferinnen vorstellen: Bouboulina, Manto Mavrogenous und Domna Wiswisi sind bei uns nahezu unbekannt, aber sie trugen in Seeschlachten in den 1820er Jahren wesentlich zur Befreiung Griechenlands von der osmanischen Fremdherrschaft bei.