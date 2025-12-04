Traditionell verbunden, der Kappenabend des SV Hettigenbeuern mit dem Ordensfest der FG "Götzianer Heddebör". Der Startschuß für die närrische Saison.
Info
Sportplatz Hettigenbeuern Beuchener Weg, 74722 Buchen (Odenwald)
Fasching
incl. Ordensfest der FG "Götzianer Heddebör"
