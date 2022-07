Bachelorinszenierung | Viertes Studienjahr Regie und Schauspiel | Zweites Studienjahr Dramaturgie

Premiere: 22.07.2022, 19.30 | Weitere Vorstellungen: 23., 25. & 26.07.2022 | jew. 19.30 Uhr

Nach welcher Gebrauchsanweisung leben wir, und wie sieht eine Gebrauchsanweisung für den Menschen überhaupt aus? Was passiert, wenn wir oder die Anleitungen scheitern und was bedeutet es, wirklich kaputt zu sein?

Diese Sehnsucht nach Anweisungen stellt die Inszenierung von Mathis Dieckmann (Text und Regie): »Kaputt. Oder eine Anleitung für ein gebräuchliches Leben.« am 22., 23., 25. und 26. Juli um 19.30 Uhr in den Mittelpunkt.

Der Abend folgt dem Ding, wie es ein Dasein nach Gebrauchsanweisung lebt. Es folgt Gebrauchsanleitungen von Kaffeemaschinen und Kreissägen und sucht darin nach Wegen richtig zu leben, zu funktionieren. Trotzdem hat es das Gefühl, dass etwas nicht ganz rund läuft, nicht ganz flüssig, nicht ganz glatt. Es blättert durch die Anleitung und findet: 1. Nehmen Sie das Ding in die Hand« – 2. Schalten Sie es ein – 3. Führen Sie das Ding an der zu bearbeitenden Kante entlang – abgerutscht und auf dem Boden zerschlagen an der eigenen Nutzlosigkeit.

Eine Untersuchung von Funktionszwang, von Scheitern und der Frage nach einer nicht-kapitalistischen Existenz.

Mit:

Silva Bieler (sie/ihr, they/them)

Sar Adina Scheer (sie/ihr, they/them)

Nina Stehlin (they/them, sie/ihr) – Universität der Künste Berlin

Text/Regie: Mathis Dieckmann (er/ihm)

Bühne/Kostüm/Grafik: Christina Sauer (sie/ihr) – Kunstakademie Düsseldorf

Musikalische Leitung: Margarethe Zucker (-)

Dramaturgie: Lea Seiz (sie/ihr)

Infos: https://adk-bw.de/veranstaltung/kaputt-oder-eine-anleitung-fuer-ein-gebraeuchliches-leben-text-regie-mathis-dieckmann/