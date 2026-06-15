Das Trio um Nazim Sabuncu verbindet anatolischen Folk mit Psychedelic, Funk, Rock und elektronischen Texturen.

Mitpräsentiert wird der Abend von Sayko Sessions Stuttgart. Bei Gewitter oder starkem Regen zieht das Konzert in den Schwanensaal um.

KARA ORMAN klingt nach Tradition in Bewegung, die nicht geschniegelt wirkt, sondern aus dem Moment lebt - zwischen anatolischem Folk, Psychedelic und tanzbaren Grooves

Im Zentrum steht Nazim Sabuncu mit Saz, Gitarre, Gesang und Loops. Mit Jörg Bielfeldt am Schlagzeug und Mert Eylem an der Darbuka entsteht ein Sound, der anatolische Folktraditionen mit psychedelischer Weite und tanzbarer Bandenergie zusammenbringt. Was 2020 eher beiläufig in einer Corona-Jamsession begann, hat sich längst zu einem eigenständigen Live-Projekt entwickelt.