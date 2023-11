Karaoke mit KJ Matze (Dezember)

KARAOKE im HAAG mit KJ Matze!

Singen tut der Seele gut und erst recht in einem so gemütlichen und familiären Umfeld wie dem Café Haag. Da macht es doch gleich noch mehr Spaß.

Willkommen ist jeder, der gerne selbst singt, der noch unbekannten Talenten von morgen beim Singen zuhören möchte oder einfach nur einen lustigen Abend mit netten Menschen verbringen will. Singen musst du nicht können, es geht nur um den Spaß an der Freud. KJ Matze führt durch den Abend und hat für das passende Lied bei einer Auswahl von über 40.000 Karaoke‐Songs mit professioneller Karaoke‐Software, 4 Mikrofonen, Beamer + Bildschirm.

Mehr Infos: Geboren wurde KJ Matze unter seinem bürgerlichen Namen Matthias Walter, in dem für seinen Namen urtypischen und wunderschönen Toluca in Mexiko. Seine erste Liebe für Gesang und Musik entwickelte und manifestierte sich schon früh beim Singen im Chor der Grundschule Hailfingen, einige Jahre nach der Ankunft in Deutschland. Diese Liebe wurde immer stärker und es folgten viele Jahre mit interessanten Begegnungen und Projekten mit Gleichgesinnten. Hierbei begann er erste Erfahrung im Bereich Veranstaltungsorganisation und Veranstaltungstechnik zu sammeln. Dieses Wissen erweiterte er immer mehr, insbesondere bei sehr vielen Karaoke‐Veranstaltungen. Bei einem längeren Aufenthalt in Hannover lernte er ein professionell ausgeführtes Karaoke‐Konzept kennen. Da war klar, was er nach Rückkehr ins Ländle zu tun hatte und machte sich auf, professionelle Karaoke im Ländle und der restlichen Welt zu verbreiten.