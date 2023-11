Premiere: RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ (Omu)

USA 2023 | Konzertfilm, Dokumentarfilm | Mit: Beyoncé Knowles‐Carter | 170 Min | Englische Originalfassung mit den deutschen Untertiteln

Das cineastische Konzerterlebnis wird in Tausenden von Kinos zu sehen sein, RENAISSANCE wird am Freitag, den 1. Dezember 2023, in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko seine offizielle Premiere feiern. Seid an diesem besonderen Abend dabei und erlebt mit uns eine unvergessliche Vorführung! Wir würden uns freuen, wenn ihr in RENAISSANCE‐Styling kommt, denn wir verwandeln das Café HAAG in einen Mini‐Konzertsaal wie bei der Tournee von Beyoncé, für die besonderen Cocktails wird auch gesorgt.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ zeigt die Entwicklung der RENAISSANCE WORLD TOUR vom Tourauftakt in Stockholm, bis hin zum Finale in Kansas City, Missouri.Diese Doku legt den Fokus auf Beyoncé kreative Beteiligung an der gesamten Bühnenproduktion, mit ihrem Ziel dieses Handwerk zu meistern und dabei ein Vermächtnis zu erschaffen.Beyoncés RENAISSANCE WORLD TOUR wurde mit außerordentlicher Begeisterung aufgenommen und schuf für mehr als 2,7 Millionen Fans ein Refugium der Gemeinschaft und Freiheit.